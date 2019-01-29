بإرسال خبراء وفنيين.. الفلبين تعلن استعدادها العودة إلى السوق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 04:56 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان يلتقي القائم بالأعمال الفلبيني «ماردوميل مليكورو»

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الفلبيني «ماردوميل مليكورو»، والوفد المرافق له.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ «كاجمان» أشاد بالعلاقات التي تربط البلدين، وما قدمه خبراء الفلبين في القطاعات الخدمية والتنمية منذ استئناف عمل السفارة الفلبينية في ليبيا.

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فيما نقل رئيس الوفد الفلبيني دعم رئيس الفلبين للمجلس الرئاسي، موضحًا أن «انخفاض عدد الخبرات الفلبينية في السنوات الأخيرة كان بسبب الظروف الأمنية».

وأكد القائم بالأعمال الفلبيني أن «تحسن الظروف الأمنية، مؤخرًا يبشر بإمكانية عودة الخبرات الفلبينية للإسهام في تنمية قطاعي الخدمات والبنية التحتية».

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