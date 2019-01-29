حكومة الوفاق تبحث الترتيبات المالية لقطاع التعليم لعام 2019

عماري زايد يلتقي وزيري التعليم والمالية لمناقشة الترتيبات المالية الخاصة بقطاع التعليم لعام 2019

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، وزيري التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، والمالية المفوض فرج أبو مطاري؛ لمناقشة الترتيبات المالية الخاصة بقطاع التعليم لعام 2019.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ، الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وعدد من مديري الإدارات، تطرق إلى ملف علاوة الحصة للمعلمين عن عامي 2018-2019 وطباعة الكتاب المدرسي، إضافة إلى ضبط وتنظيم منظومة الرواتب.

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وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل المستمر والتنسيق بين وزارتي التعليم والمالية، لمعالجة أي صعوبات تعوق قطاع التعليم عن أداء مهامه.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت خلال الفترة الماضية عدة إصلاحات بقطاع التعليم، سواء على مستوى الأبنية التعليمية أو التدريس والمناهج، من بينها استراتيجية تضمن معايير دولية في النظام التعليمي، أسفرت عن تدني نسب النجاح في أغلب الشهادات العامة.