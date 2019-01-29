حكومة الوفاق تبحث الترتيبات المالية لقطاع التعليم لعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 04:50 مساء
عماري زايد يلتقي وزيري التعليم والمالية لمناقشة الترتيبات المالية الخاصة بقطاع التعليم لعام 2019

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، وزيري التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، والمالية المفوض فرج أبو مطاري؛ لمناقشة الترتيبات المالية الخاصة بقطاع التعليم لعام 2019.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ، الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وعدد من مديري الإدارات، تطرق إلى ملف علاوة الحصة للمعلمين عن عامي 2018-2019 وطباعة الكتاب المدرسي، إضافة إلى ضبط وتنظيم منظومة الرواتب.

عبدالجليل يطلع سلامة على خطط الوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل المستمر والتنسيق بين وزارتي التعليم والمالية، لمعالجة أي صعوبات تعوق قطاع التعليم عن أداء مهامه.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت خلال الفترة الماضية عدة إصلاحات بقطاع التعليم، سواء على مستوى الأبنية التعليمية أو التدريس والمناهج، من بينها استراتيجية تضمن معايير دولية في النظام التعليمي، أسفرت عن تدني نسب النجاح في أغلب الشهادات العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق