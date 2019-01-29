الرقابة الإدارية بسرت ينفي إيقاف لجان حصر المساكن المدمرة عن عملها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 29 يناير 2019, 02:59 مساء
مساكن مدمرة بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير فرع جهاز الرقابة الإدارية بسرت، أن الجهاز لم يوقف لجان حصر المساكن المدمَّرة المكلفة من جهاز الإسكان والمرافق، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بمتابعتها أولاً بأول في عملها وزياراتها المساكن المستهدفة، ضمن الكشف العام الذي يشمل 3490 مواطنًا في مختلف الأحياء.

وقال مصدر بجهاز الرقابة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن مدير فرع الرقابة الإدارية التقى وفدًا من المواطنين من أصحاب المساكن المدمَّرة بحي المنارة والجيزة البحرية، الذين تقدموا له بشكوى بخصوص متابعة الأسماء بالكشف العام المستهدفين بالتعويضات المالية، مشيرًا إلى أن الكشف قد يشمل قيادات بتنظيم «داعش»، بينهم إمحمد الجواني، وعمار الصيد وغيرهما.

وأضاف المصدر أن مدير الرقابة، طالب بالفصل بين المتقدمين للتعويضات العام 2011 و2016، والتركيز على ملفات المواطنين الدين تضررت منازلهم العام 2016، بسبب تنظيم «داعش»، وفقًا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 661 لسنة 2018.

وأشار إلى أن هناك فرق عمل من الرقابة تتابع عمل جهاز الإسكان ولجان الحصر والزيارات للمنازل.

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