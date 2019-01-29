رفض شحنة مواد غذائية قادمة من تركيا.. وإتلاف أخرى دخلت عبر ميناء مصراتة

عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (صورة من مركز الرقابة)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة مواد غذائية، عبارة عن عصير (برتقال - عنب - خوخ -مانجو)، قادمة من تركيا.

وأرجع المركز في بيان صادر عنه اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب الرفض إلى مخالفة الشحنة المواصفات الليبية القياسية المعتمدة رقم 744 لعام 2009، لانخفاض نسبة المواد الصلبة عن الحد المسموح به في المواصفة.

وفي نفس السياق، أتلف مركز الرقابة شحنات مختلفة لمواد غذائية، جرى حظرها عند دخولها عبر منفذ ميناء مصراتة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية، مشيرًا إلى أنه جرى إتلاف الشحنة بعد تشكيل لجنة بها عضو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وعضو عن الجمارك وعضو عن جهاز الحرس البلدي.