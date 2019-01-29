رفض شحنة مواد غذائية قادمة من تركيا.. وإتلاف أخرى دخلت عبر ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 02:47 مساء
عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (صورة من مركز الرقابة)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة مواد غذائية، عبارة عن عصير (برتقال - عنب - خوخ -مانجو)، قادمة من تركيا.

وأرجع المركز في بيان صادر عنه اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب الرفض إلى مخالفة الشحنة المواصفات الليبية القياسية المعتمدة رقم 744 لعام 2009،  لانخفاض نسبة المواد الصلبة عن الحد المسموح به في المواصفة.

وفي نفس السياق، أتلف مركز الرقابة شحنات مختلفة لمواد غذائية، جرى حظرها عند دخولها عبر منفذ ميناء مصراتة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية، مشيرًا إلى أنه جرى إتلاف الشحنة بعد تشكيل لجنة بها عضو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وعضو عن الجمارك وعضو عن جهاز الحرس البلدي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق