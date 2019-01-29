بعد توقفها 5 سنوات.. إجراء أول عمليتي قسطرة قلبية تشخيصيتين بمستشفى الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 02:07 مساء
مستشفى الزاوية التعليمي. (الإنترنت)

أعلن مدير إدارة الشؤون الطبية، الطاهر عبدالعزيز سليمان، اليوم الثلاثاء إجراء أول عمليتي قسطرة قلبية تشخيصيتين بمستشفى الزاوية التعليمي، بعد أن توقف إجراؤها داخل المستشفى منذ ما يقارب الـ5 سنوات.

وقال سليمان إن الوزارة قامت بصيانة الجهاز بمستشفى الزاوية التعليمي بعد توقفه عن العمل في أبريل العام 2014؛ مشيرًا إلى أهمية وفاعلية إجراء القسطرة التشخيصية لشرايين القلب في إطلاع الطبيب المتخصص على الجوانب كافة المحيطة بالقلب، ووضع الشرايين بصورة دقيقة.

ووفقًا لجمعية القلب الأميركية، فإن القسطرة القلبية التشخيصية تجرى لفحص ما إذا كانت هناك مشاكل في عضلة القلب أو صماماته أو الشرايين التاجية (الشرايين التي تغذي عضلة القلب)؛ وتصل تكلفة إجرائها في القطاع الخاص في ليبيا إلى 2,500 د.ل.

وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة الشؤون الطبية أن الوزارة ستقدم دعمها للمستشفى لإجراء عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي بعد توفير الدعامات، الأمر الذي سيساعد وبشكل كبير في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وتحسن حالتهم الصحية وقدراتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية على حد قوله.

وأعلن المستشفى نجاح عمليتي قسطرة تشخيصيتين أجراهما استشاري أمراض الباطنة والقلب الدكتور خالد كشلاف، فيما ستُجرى عمليتا قسطرة تشخيصيتين أيضًا بعد نجاح العمليتين السابقتين.

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