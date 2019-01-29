«داخلية الوفاق»: اللجنة المكلفة مراجعة الأوامر المستديمة أنجزت 80% من أعمالها

اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة الأوامر المستديمة بوزارة الداخلية. (صورة من داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أن اللجنة المكلفة مراجعة الأوامر المستديمة أنجزت 80% من أعمالها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إنه بناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأوامر المستديمة، فإن اللجنة المكلفة عقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بطرابلس، اجتماعًا لمراجعة الأوامر المستديمة الصادرة عن وزارة الداخلية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة باشرت أعمالها فور صدور القرار، مؤكدة أنها أنجزت 80% من أعمالها.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة تسعى إلى الخروج بشكل جديد ومتطور للأوامر المستديمة، يواكب تطورات المرحلة التي تسعي فيها الوزارة إلى الرقي بأعمالها في كافة المجالات، حيث كان الجانب التشريعي على رأس اهتماماتها، لسد أي نقص أو قصور في أداء أعمال الوزارة، وتحقيق نظامية هيئة الشرطة.