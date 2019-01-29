الدولار يحافظ على الاستقرار في السوق الموازية

استقر سعر الدولار الأميركي في مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الثلاثاء، ليحافظ على مستوياته المستقرة منذ نحو أسبوع.

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.38 دينار مقارنة بأسعار أمس، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر صرف اليورو بفارق قرش واحد، مسجلاً 4.98 دينار اليوم، مقابل 4.97 دينار أمس، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قرشين اثنين مسجلاً 5.59 دينار اليوم مقارنة بـ5.61 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.82 دينار اليوم مقابل 0.83 دينار أمس، فيما صعد الدينار التونسي إلى 1.42 دينار ليبي مقابل 1.40 دينار ليبي أمس.