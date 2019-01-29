مدير الأمن بسرت يبحث مع وفد مؤسسة الطاقة الذرية المسح الإشعاعي للبلدية

مدير مديرية الأمن بسرت العميد الصديق بن سعود خلال لقائه وفد مركز القياسات الإشعاعية والتدريب. (بلدية سرت)

بحث مدير مديرية الأمن بسرت العميد الصديق بن سعود مع وفد مركز القياسات الإشعاعية والتدريب التابع لمؤسسة الطاقة الدرية، الذي يزور مدينة سرت حاليا، آلية عملهم بالمدينة.

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وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن اللقاء الذي حضره مدير مكتب وزارة التخطيط بالبلدية المهندس عمار مريض العباني، خصص لوضع آلية عمل وخطة عمل مرحلية لتنفيذ مسح شامل في المدينة، ضمن مشروع المسح والرصد لقياسات الإشعاع.

وكان وفد المركز التابع لمؤسسة الطاقة الذرية وصل سرت أمس الاثنين، حيث كان في استقباله مدير قطاع التخطيط عمار العباني، ومدير مكتب المتابعة بالبلدية محمد العريشية الهمالي.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التابعة لوزارة الخارجية، في سبتمبر 2016، إتمام ليبيا جميع التزاماتها تجاه الاتفاقية الملزمة بتخلصها من أسلحتها الكيميائية.

وأوضحت الهيئة أن عينات سُحبت من آخر شحنات السلائف الكيميائية التي سلمتها ليبيا ووصلت ميناء بريمن في ألمانيا، في حضور مفتشي المنظمة ومراقبين عن الجانب الليبي.

مدير مديرية الأمن بسرت العميد الصديق بن سعود خلال لقائه وفد مركز القياسات الإشعاعية والتدريب. (بلدية سرت)