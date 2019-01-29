«الوطني للامتحانات» يوضح وضع طلبة الثانوية العامة علمي المشتركين بنظام المنازل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 12:30 مساء
طلبة في إحدى المدارس الليبية. (صورة من تعليم الوفاق)

كشف المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، وضع طلبة الثانوية العامة القسم العلمي المشتركين بنظام المنازل للعام الدراسي 2017 - 2018.

وقال المركز الوطني للامتحانات، في بيان صادر عنه اليوم، إنه بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى المركز بشأن وضع طلبة الثانوية العامة القسم العلمي، المشتركين بنظام المنازل للعام الدراسي 2017 - 2018، فإنه سيتم حصر الطلاب الناجحين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي، والراسبين في الصف الثالث الثانوي، في كشوف معتمدة من مكاتب الامتحانات وإحالتها إلى المركز الوطني للامتحانات لمنحهم فرصة استثنائية للاشتراك بنظام المنازل للعام 2018 - 2019.

وأشار إلى أنه سيُمنح الطلبة الراسبون في الصف الثالث الثانوي ومواد رسوبهم ثلاث مواد فأقل، فرصة الاشتراك في الامتحان بنظام التكميلي العام 2018 - 2019، وفقًا لقرار وزير التعليم رقم 1954 للعام 2018.

وأكد المركز الوطني، أنه بإمكان الطلبة الراسبين في الصف الثاني الثانوي علمي الاشتراك في الامتحانات بنظام المنازل بالصف الثاني أدبي.

وأحال المركز الوطني للامتحانات الخطاب الصادر عنه إلى مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات لاتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق