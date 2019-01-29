«الوطني للامتحانات» يوضح وضع طلبة الثانوية العامة علمي المشتركين بنظام المنازل

طلبة في إحدى المدارس الليبية. (صورة من تعليم الوفاق)

كشف المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، وضع طلبة الثانوية العامة القسم العلمي المشتركين بنظام المنازل للعام الدراسي 2017 - 2018.

وقال المركز الوطني للامتحانات، في بيان صادر عنه اليوم، إنه بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى المركز بشأن وضع طلبة الثانوية العامة القسم العلمي، المشتركين بنظام المنازل للعام الدراسي 2017 - 2018، فإنه سيتم حصر الطلاب الناجحين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي، والراسبين في الصف الثالث الثانوي، في كشوف معتمدة من مكاتب الامتحانات وإحالتها إلى المركز الوطني للامتحانات لمنحهم فرصة استثنائية للاشتراك بنظام المنازل للعام 2018 - 2019.

وأشار إلى أنه سيُمنح الطلبة الراسبون في الصف الثالث الثانوي ومواد رسوبهم ثلاث مواد فأقل، فرصة الاشتراك في الامتحان بنظام التكميلي العام 2018 - 2019، وفقًا لقرار وزير التعليم رقم 1954 للعام 2018.

وأكد المركز الوطني، أنه بإمكان الطلبة الراسبين في الصف الثاني الثانوي علمي الاشتراك في الامتحانات بنظام المنازل بالصف الثاني أدبي.

وأحال المركز الوطني للامتحانات الخطاب الصادر عنه إلى مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات لاتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.