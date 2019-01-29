مقتل مدني في انفجار قنبلة يدوية أثناء صيد السمك غرب بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (ارشيفية: الإنترنت)

قتل مدني في انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع (جلاطينة)، أثناء صيد السمك على الشواطئ الغربية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن مصطفى مختار علي بوحجر (42 عامًا) كان يصطاد السمك بواسطة «جلاطينة»، حينما انفجرت القنبلة، التي أدت إلى إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، مما أدى إلى وفاته فورًا.

وتعتبر هذه الواقعة هي الأولى من نوعها هذا العام، حيث قتل شاب وأصيب آخر في العام الماضي، في انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع (جلاطينة) أثناء صيد السمك بمنطقة جليانة في مدينة بنغازي.

ويستخدم عدد من الصيادين القنابل اليدوية محلية الصنع في عملية صيد الأسماك.