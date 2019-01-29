السراج يبحث مع مدير صندوق «أوبك» تحقيق التنمية المستدامة

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي في فيينا مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية. (صورة من الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في فيينا، مع مدير عام صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) عبد الحميد الخليفة، إنجازات الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عديد الدول النامية في مجالات مختلفة.

جاء اللقاء على هامش احتفالية الذكرى 43 لتأسيس الصندوق الذي خُصِّص كيومٍ ثقافيٍّ لليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

من جانبه، قدم مدير عام الصندوق نبذة مختصرة حول مهام وأعمال الصندوق الذي تأسس العام 1976م؛ بهدف تعزيز التعاون المالي والشراكة بين البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك» وسائر البلدان النامية في العالم.

وتحدث الخليفة عن إنجازات الصندوق في إطار هذا الهدف، حيث «ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عديد الدول النامية في مجالات مختلفة، من أهمها توليد الطاقة ومكافحة الفقر، كما غطى نشاطه مجالات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية»، بحسب البيان.

وعبر السراج خلال اللقاء عن «تقديره الجهود التي تبذلها إدارة الصندوق في تحقيق الأهداف النبيلة التي أُنشئ من أجلها».

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي في فيينا مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية. (صورة من الرئاسي)