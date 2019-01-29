حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (29 يناير 2019)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا، مصحوبًا بسقوط أمطار مع زوابع رعدية، فيما تظل درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق الشمال، بينما يكون مستقرًّا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة هذا اليوم، خاصة على المناطق الساحلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و12، وتصل على سرت وأبو نجيم إلى 18 ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء مغطاة جزئيًّا إلى كليًّا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد، تكون جيدة على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مصحوبة بزوابع رعدية أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 15 و21 ولا تتجاوز 12 على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا على مناطق الجفرة والحمادة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية، إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين 20 و23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: