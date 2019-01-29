حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (29 يناير 2019)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس متقلبًا، مصحوبًا بسقوط أمطار مع زوابع رعدية، فيما تظل درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق الشمال، بينما يكون مستقرًّا على مناطق الوسط والجنوب.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة هذا اليوم، خاصة على المناطق الساحلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و12، وتصل على سرت وأبو نجيم إلى 18 ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء مغطاة جزئيًّا إلى كليًّا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد، تكون جيدة على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مصحوبة بزوابع رعدية أحيانًا.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 15 و21 ولا تتجاوز 12 على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا على مناطق الجفرة والحمادة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20.
الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية، إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين 20 و23.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
08
|
14
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
08
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طرابلس
|
08
|
13
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
08
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
العزيزية
|
08
|
13
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
06
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الزاوية
|
09
|
14
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الخمس
|
10
|
13
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
08
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مصراتة
|
09
|
15
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
09
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
سرت
|
11
|
17
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
09
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
نالوت
|
06
|
13
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
03
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
يفرن
|
04
|
10
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
02
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
غريان
|
06
|
10
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
05
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
ترهونة
|
06
|
10
|
فرصة سقوط امطار
|
05
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
بني وليد
|
08
|
14
|
احتمال سقوط امطار
|
05
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مزده
|
06
|
12
|
احتمال سقوط امطار
|
03
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
ابونجيم
|
11
|
18
|
احتمال سقوط امطار
|
06
|
21
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
القريات
|
08
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
04
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
هون
|
11
|
18
|
قليلة السحب
|
07
|
19
|
قليلة السحب
|
غدامس
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
أوبارى
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
12
|
18
|
احتمال سقوط امطار
|
06
|
19
|
سقوط امطار
|
البريقة
|
12
|
18
|
فرصة سقوط امطار
|
07
|
19
|
سقوط امطار
|
اجدابيا
|
11
|
16
|
احتمال سقوط امطار
|
09
|
18
|
سقوط امطار
|
بنغازي
|
07
|
14
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
06
|
15
|
سقوط امطار
|
مرج
|
07
|
11
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
07
|
13
|
سقوط امطار
|
البيضاء
|
05
|
12
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
06
|
13
|
سقوط امطار
|
شحات
|
07
|
12
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
08
|
13
|
سقوط امطار
|
درنة
|
07
|
17
|
سقوط امطار /زوابع رعدية
|
06
|
16
|
سقوط امطار
|
طبرق
|
09
|
19
|
احتمال سقوط امطار
|
08
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
جالو
|
09
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
06
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
07
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
06
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب