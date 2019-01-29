الهلال الأحمر الليبي يرسل مساعدات طارئة إلى منطقة تمسة

صورة من المساعدات المرسلة إلى منطقة تمسة. (الهلال الأحمر)

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، إرسال إغاثة غذائية وغير غذائية بشكل طارئ من المخازن الاستراتيجية التابعة للأمانة العامة ببنغازى إلى منطقة تمسة بشكل مباشر.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها أعيان منطقة تمسة (إحدى مناطق الجنوب الليبي) إلى مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بمدينة بنغازي.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر في بيان صادر عنها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى عقد اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة مرعى الدرسي لمعرفة الأوضاع الإنسانية في تلك المنطقة.

وأشارت إلى أنه أعطيت الأوامر بإرسال إغاثة غذائية وغير غذائية بشكل طارئ من المخازن الاستراتيجية التابعة للأمانة العامة ببنغازي إلى منطقة تمسة بشكل مباشر.

صورة من المساعدات المرسلة إلى منطقة تمسة. (الهلال الأحمر)

لقاء أعيان تمسة مسؤولي الهلال الأحمر. (صورة من الأمانة العامة للهلال الأحمر)

صورة من المساعدات المرسلة إلى منطقة تمسة. (الهلال الأحمر)

صورة من المساعدات المرسلة إلى منطقة تمسة. (الهلال الأحمر)

لقاء أعيان تمسة مسؤولي الهلال الأحمر. (صورة من الأمانة العامة للهلال الأحمر)

لقاء أعيان تمسة مسؤولي الهلال الأحمر. (صورة من الأمانة العامة للهلال الأحمر)