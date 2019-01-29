بدء تشغيل منظومة البصمة العشرية والإصدار الآلي لتأشيرات دخول الأجانب بطرابلس

حفل تدشين المنظومة. (صورة من داخلية الوفاق)

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، بدء تشغيل منظومة البصمة العشرية والإصدار الآلي لتأشيرات دخول الأجانب، بفرع جوازات طرابلس.

وقالت مصلحة الجوازات، في بيان صادر عنها مساء الاثنين، إن أولى أهداف المنظومة، «تجسيد الأمن القومي والذي اعتبره رئيس المصلحة خطًا أحمر».

وقام الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية بعرض مرئي تضمن جميع مراحل الإصدار الالي لتأشيرات دخول الأجانب.

يأتي ذلك استكمالا للعقد رقم (8) لسنة 2008 المبرم مع شركة NEC اليابانية بشأن توريد وتركيب نظام البصمة العشرية والإصدار الألي لتأشيرات دخول الأجانب.

حضر تدشين المنظومة رئيس فرع جوازات مصراتة رئيس فرع جوازات طرابلس ورئيس مكتب طباعة بيانات جواز السفر المقروء آليا ورئيس رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي ورئيس قسم الاستخدام وأعضاء من المجمع التقني للمعلومات، ولفيف من الضباط وضباط الصف والمهندسين.

حفل تدشين المنظومة. (صورة من داخلية الوفاق)

حفل تدشين المنظومة. (صورة من داخلية الوفاق)