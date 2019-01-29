بدء تشغيل منظومة البصمة العشرية والإصدار الآلي لتأشيرات دخول الأجانب بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 09:00 صباحا
حفل تدشين المنظومة. (صورة من داخلية الوفاق)

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، بدء تشغيل منظومة البصمة العشرية والإصدار الآلي لتأشيرات دخول الأجانب، بفرع جوازات طرابلس.

وقالت مصلحة الجوازات، في بيان صادر عنها مساء الاثنين، إن أولى أهداف المنظومة، «تجسيد الأمن القومي والذي اعتبره رئيس المصلحة خطًا أحمر».

وقام الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية بعرض مرئي تضمن جميع مراحل الإصدار الالي لتأشيرات دخول الأجانب.

يأتي ذلك استكمالا للعقد رقم (8) لسنة 2008 المبرم مع شركة NEC اليابانية بشأن توريد وتركيب نظام البصمة العشرية والإصدار الألي لتأشيرات دخول الأجانب.

حضر تدشين المنظومة رئيس فرع جوازات مصراتة رئيس فرع جوازات طرابلس ورئيس مكتب طباعة بيانات جواز السفر المقروء آليا ورئيس رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي ورئيس قسم الاستخدام وأعضاء من المجمع التقني للمعلومات، ولفيف من الضباط وضباط الصف والمهندسين.

حفل تدشين المنظومة. (صورة من داخلية الوفاق)
حفل تدشين المنظومة. (صورة من داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق