عماري: وضع جدول زمني لاستكمال المشاريع التعليمية المتوقفة

طالب الدكتور محمد عماري عضو المجلس الرئاسي، بضرورة وضع جدول زمني للبدء الفعلي في استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة، بعد تحديد أولوية الحاجة لها من قبل وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء عماري ظهر الاثنين، وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة وعدد من إدارات الجهاز، لمناقشة آلية تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة فيما يخص مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط.

وقال عماري، في بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، إنه جرى الاتفاق على وضع جدول زمني للإجراءات الواجب اتباعها للوصول لمرحلة التنفيذ وفقا للمهام المناطة بكل جهة مسؤولة على هذه المشاريع.

من جانبه، قال تاكيتة، إن الجهاز يولي مشاريع الصحة والتعليم أهمية بالغة ويعتبرها من أولويات الجهاز.

وقال عادل جمعة، إن وزارة التعليم تعاني من مشاكل حقيقية في أوضاع المباني التعليمية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه المشاريع سيساهم في حل مشاكل التعليم العام بشكل مرضٍ، وسيكون هناك اجتماع متابعة ما جرى الاتفاق عليه، منتصف فبراير القادم.