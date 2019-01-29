شركة خدمات النظافة بطبرق تبدأ حملة مكثفة لرفع القمامة من شوارع المدينة

الشركة العامة لخدمات النظافة في طبرق تبدأ حملة مكثفة لرفع القمامة من شوارع المدينة.

بدأت الشركة العامة لخدمات النظافة في طبرق اليوم الإثنين، حملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات المتركامة منذ فترة من شوارع المدينة، ضمن خطة المجلس التسييري للبلدية الرامية لإجراء بعض الإصلاحات الطارئة بالمدينة.

وقبل أيام طالب المجلس التسييري لبلدية طبرق الشركة العامة لخدمات النظافة بضرورة الالتزام بأعمالها وتنظيف المدينة من القمامة وإلزام كافة العاملين بالشركة بالعمل المتواصل من أجل الإهتمام بالمنظر الجمالي للمدينة.

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ونبهت شركة خدمات النظافة كافة المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والتخلص من مخلفات البناء بالقرب من الكوبري الوحيد للمدينة وأمام الميناء والكورنيش ووسط المدينة وعدم حرق المخلفات داخل صناديق القمامة.

وتسعى الشركة العامة لخدمات النظافة بجهود المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى الحصول على مزيد من الدعم وزيادة عدد الشاحنات المخصصة لنقل القمامة إلى المكب الوحيد الذي يقع على مسافة 64 كلم جنوب المدينة.

الشركة العامة لخدمات النظافة في طبرق تبدأ حملة مكثفة لرفع القمامة من شوارع المدينة.