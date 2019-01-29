المجلس الرئاسي يصدر قرارًا بإنشاء جهاز لحراسة المرافق التعليمية

حكومة الوفاق الوطني

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بإنشاء جهار حراسة للمرافق التعليمية، وذلك لمنع السطو على المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى حماية الطلبة من الخارجين على القانون.

وقال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وفق منشور للوزارة على «فيسبوك»، إن مشكلة السطو على المؤسسات التعليمية كانت ضمن أهم الصعوبات التي تواجه القطاع.

عبدالجليل يطلع سلامة على خطط الوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية

وأشار «جمعة» إلى أن «جهود وزيري الداخلية والتعليم، أثمرت عن إنشاء الجهاز والذي سيكون إضافة حقيقية للواقع التعليمي في ليبيا».

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أجرت خلال الفترة الماضية عدة إصلاحات بقطاع التعليم، سواء على مستوى الأبنية التعليمية أو التدريس والمناهج، من بينها استراتيجية تضمن معايير دولية في النظام التعليمي، أسفرت عن تدني نسب النجاح في أغلب الشهادات العامة.