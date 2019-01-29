مديرية أمن بنغازي تعلن جاهزيتها لتأمين مقر البعثة الأممية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 29 يناير 2019, 01:00 صباحا
مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز يستقبل في مكتبه وفد البعثة الأممية لدى ليبيا

أكدت مديرية أمن بنغازي جاهزيتها لتأمين وفد بعثة الأمم المتحدة الذي سيباشر مهامة في المدينة قريبًا. 

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن النقيب أحمد ضوء المسماري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، إن مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز استقبل في مكتبه وفد البعثة الأممية لدى ليبيا.

وأكد العميد عادل عبدالعزيز «جاهزية واستعداد كافة أجهزة الأمن والأجهزة المعاونة والمساندة لاستقبال أعضاء مكتب الأمم المتحدة الذي سيبدأ مهامه ببنغازي، بالإضافة لتأمين كبار الضيوف والمدعويين».

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وأوضح المسماري أنه جرى «دعم طاقم التأمين بالعناصر البشرية اللازمة والدوريات والمعدات والأجهزة والتقنيات الحديثة لتأمين كافة أعمال ومقار البعثة لتسهيل مهمتها في المدينة، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة ومواطنيها وأجهزتها الحكومية». 

وأضاف أنه «تم وضع خطة أمنية عامة لتأمين البعثة خلال وجودها بالمدينة واتخاذ إجراءات الحماية الأمنية الشاملة لأعضاء البعثة الأممية ورؤساء الوفود، فضلاً عن سعيهم لتنفيذ مهامهم، بدون أي اختناقات مرورية في الطرق الرئيسية». 

من جانبه أعرب أعضاء البعثة الأممية عن «ارتياحهم وتقديرهم لما لاحظوه من تأمين للمدينة ومداخلها ومخارجها بالعناصر الأمنية المنضبطة، بال‘ضافة لآليات الأجهزة الأمنية ومدى التعاون بين الأقسام المختلفة لتحقيق أمن واستقرار المدينة وسكانها».

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