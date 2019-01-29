مجلس الدولة يبحث مع ممثلي مركز الحوار الإنساني التحضير لـ«الملتقى الوطني»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 29 يناير 2019, 12:45 صباحا
فريق العمل المكلف بشأن الملتقى الوطني من المجلس الأعلى للدولة يجتمع مع ممثلي مركز الحوار الإنساني

عقد فريق العمل المكلف من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، اجتماعًا الاثنين، مع ممثلي مركز الحوار الإنساني، بشأن إعداد تصور حول «الملتقى الوطني».

وأشار بيان لمكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ النقاش دار حول «الملتقى الوطني» المزمع عقده خلال الفترة المقبلة برعاية أممية، والاستماع إلى وجهة نظر مركز الحوار الإنساني، والنقاش حول نتائج اللقاءات التي أشرف عليها، ومحاولة الوقوف على التحديات والفرص التي تحيط بالملتقى.

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ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

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