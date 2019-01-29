«الحكم المحلي» تبحث مع جهات دولية بناء قدرات كوادرها

وزير الحكم المحلي يلتقى نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ومدير مشروع نظم المعلومات الجغرافية

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر، الاثنين، ماث هوبر نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، وتاسيلو بيريت مدير مشروع نظم المعلومات الجغرافية.

وأشار بيان لوزارة الحكم المحلي إلى أنّ اللقاء بحث سبل التعاون في مشروع بناء القدرات للكوادر الوطنية الفنية لوزارة الحكم المحلي في مجال الإحصاء، ونظم المعلومات الجغرافية، وتوفير خرائط إلكترونية للبلديات.

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كما ناقش الاجتماع تصميم قواعد البيانات الجغرافية، ودعم الوزارة في عملية التخطيط واتخاذ القرار عبر جميع المستويات الجغرافية للبلديات وتحديد احتياجاتها.

شارك في اللقاء، وفق البيان، مستشار الوزارة للتعاون الدولي والفني عبدالمجيد أبوغرارة، مدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح فطح، مدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة سعيدة أبوروين، ومسؤول متابعة ملف التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالوزارة عادل الصيد.