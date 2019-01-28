اجتماع يناقش الاحتياجات التشغيلية لمطار براك المدني

مطار براك المدني

عُقد، الاثنين، بمقر مصلحة المطارات اجتماع ضم أعيان ونواب وأعضاء عن بلديات براك الشاطئ والقرضة وأدري، بحضور رئيس المصلحة، ومدير عام مطار براك المدني، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، ومدير إدارة التخطيط.

وأشار بيان للمصلحة إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية مطارات المنطقة الجنوبية وأوضاعها الراهنة، وأولويات تنفيذ المشاريع، حسب التنسيق الذي جرى مع وزارتي التخطيط والمواصلات، والقيم المالية التي تم تخصيصها لتوفير احتياجات تلك المطارات.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش احتياجات مطار براك المدني التشغيلية، ومشاريع الصيانة، والتطوير المدرجة ضمن مخصصات الميزانية للسنة الجارية وإمكانية توفيرها.

وأوضح أنهر جرى الاتفاق على تشكيل فريق للقيام بزيارة ميدانية للمطار لتحديد الاحتياجات من منظومات وأجهزة ومعدات تقنية وإعداد مجالات الأعمال لمشاريع الإنشاءات المستهدفة وبما يؤهل المطار لاستقبال الرحلات الجوية في أقرب فرصة ممكنة.