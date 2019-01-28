بالصور.. مياه الأمطار تغمر عددًا من منازل مواطنين في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 28 يناير 2019, 11:44 مساء
«بوابة الوسط» ترصد منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار بمناطق مدينة أجدابيا

غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي تتساقط على مختلف مناطق مدينة أجدابيا، منذ أمس الأحد، عددًا من منازل المواطنين في المدينة، كما تسببت في عرقلة حركة السير للمركبات والمارة بالشوراع والطرق العامة.

ورصدت «بوابة الوسط» عدة منازل غمرتها مياه الأمطار، خاصةً في شارع القلوز، فيما تراكمت المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة التي شهدت تعطل عدد من السيارات الخاصة جراء دخول تسرب مياه الأمطار إلى المحركات نتيجة تهالك البنية التحتية بالمدينة. 

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من جهتها لازالت فرقة الطوارئ التابعة لمكتب خدمات أجدابيا بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي تتابع أعمالها في كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية التي تضررت بسبب مياه الأمطار. 

وقال مكتب الإعلام بمكتب خدمات أجدابيا بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي إن طواقم الشركة بدأت منذ بدء تساقط الأمطار بتفقد المناطق المنخفضة، التي تتجمع فيها المياه، ووجهت طواقمها لتصريف مياه الأمطار، في عدد من الأحياء السكنية، وتنظيف بالوعات الصرف من الأوساخ والأتربة التي دخلت إليها.

وقام رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا حافظ جبريل عمر عبدالجواد القابسي بزيارة إلى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ولقاء رئيس مجلس إدارة الشركة ناجي اعفاف لمطالبته بدعم البلدية ومساعدتها.

وأسفر اللقاء عن دعم بلدية أجدابيا بثلاث 3 سيارات شفط مياه الأمطار وصلت اثنين منها إلى البلدية والأخرى على وشك الوصول، كما تم الإتفاق على إرسال طاقم فني لصيانة محطات الرفع الخاصة بمحطات الصرف الصحي في أجدابيا وتزويد البلدية بعدد من الإطارات والنضائد.

وأعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مكتب خدمات أجدابيا عن إستلام سيارات كسح وشفط مياه الأمطار من المجلس التسييري لبلدية أجدابيا قدمتها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مساهمة منها في تخفيف العبء عن الأحياء السكنية التي غمرتها مياه الأمطار.

«بوابة الوسط» ترصد منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار بمناطق مدينة أجدابيا
«بوابة الوسط» ترصد منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار بمناطق مدينة أجدابيا
«بوابة الوسط» ترصد منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار بمناطق مدينة أجدابيا
«بوابة الوسط» ترصد منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار بمناطق مدينة أجدابيا
«بوابة الوسط» ترصد منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار بمناطق مدينة أجدابيا
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