معيتيق: تنفيذ مشروعات عاجلة في القطاعات الخدمية بست مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 11:08 مساء
أحمد معيتيق يلتقي عمداء بلديات مرادة والبريقة وأجخرة وأوجلة والجفرة، ومدير مكتب مشروعات الكفرة.

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، رفقة وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح، عمداء بلديات مرادة والبريقة وأجخرة وأوجلة والجفرة، ومدير مكتب مشروعات الكفرة.

واستعرض عمداء البلديات خلال الاجتماع، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، المشاكل التي تعانيها المناطق، وأدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات، وأكدوا ضرورة العمل على تذليلها.

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بدوره أكد معيتيق «ضرورة العمل لتذليل الصعوبات التي تعترضها»، وطالب وزير الحكم المحلي بالاستمرار في متابعة ملف البلديات والوقوف على احتياجاتها من خلال المكاتب والإدارات التابعة للوزارة وتنفيذ المشروعات العاجلة للمناطق في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والمواصلات، بوضعها ضمن ميزانية العام 2019.

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