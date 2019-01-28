مقتل صياد جراء انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع غرب بنغازي

قنبلة يدوية محلية الصنع (جلاطينه)

قُـتل مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع، أثناء صيد السمك على الشواطئ الغربية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأفاد مصدر طبي «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، بأن مصطفى مختار علي بوحجر (42 عامًا) كان يصطاد السمك بواسطة «جلاطينة»، حينما انفجرت القنلبة، التي أدت إلى إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، ما أدى إلى وفاته فورًا.

إصابة شاب في انفجار قنبلة يدوية غرب بنغازي

وتعتبر هذه الواقعة هي الأولى من نوعها هذا العام، حيث قُـتل شاب وأُصيب آخر في العام الماضي جراء انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع أثناء صيد السمك بمنطقة جليانة في مدينة بنغازي.

ويستخدم عدد من الصيادين القنابل اليدوية محلية الصنع في عملية صيد الأسماك.