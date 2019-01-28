وصول مشرحتين مجهزتين إلى مركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 28 يناير 2019, 10:30 مساء
المشرحتان الجديدتان بمركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)

وصلت إلى مركز طبرق الطبي، اليوم الإثنين، مشرحتان طبيتان مجهزتان بعد تهالك المشرحة السابقة، على ما أفاد مسؤول الإعلام بالمركز معتز الحاسي.

وقال الحاسي لـ«بوابة الوسط» إن المشرحتين تتكونان من طاولة تشريح وطاولة غسيل جثمان ساخن وبارد وأخرى للفضلات ومضخة مياه وثلاجتين سعت 9 أدراج مع صندوق حماية لكل ثلاجة، وعربتين تعرف بالكريلواء لرفع الجثمان وسحبه من الثلاجة وغطاء يحفظ درجة الحرارة لمدة 6 ساعات.

وأضاف الحاسي أن كل مشرحة يوجد بها منشار لتشريح الجثمان مع عدد 3 ميزان 25 كيلو و15 كيلو و5 كيلو لوزن عينات التشريح، مع عدد من أكياس خاصة بالجثمان لجلبه من الأودية والشواطئ، مع ملابس خاصة لطبيب التشريح ونظارات خاصة وفلتر وحقائب للتشريح تستخدم من الطب الشرعي والسموم.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، معتز الحاسي، أن مهندسين وفنيين سيصلون إلى المركز خلال الأيام المقبلة لتركيب المشرحتين بالكامل.

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