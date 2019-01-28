حكومة الوفاق تناقش مقترح تحسين أداء خدمات المصارف الإلكترونية

أمين عام مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة مقترح تحسين أداء الخدمات الإلكترونية للمصارف

عقد أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور الطاهر عامر، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مقترح تنفيذ توصيات تحسين أداء الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاتصالات.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع، عرض عددًا من التوصيات التي تضمنت تذليل الصعوبات، ومعالجة المختنقات والمعوقات التي تعوق برامج ومشروعات تهدف إلى التوسع وتحسين الخدمات الإلكترونية خاصة المقدمة للمصارف.

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كما جرى الاتفاق على استمرارية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لاسيما مصرف ليبيا المركزي، وقطاع الاتصالات، وتشكيل لجنة إدارية وفنية بالخصوص.

والخدمات الإلكترونية تسمح بنقل وتحويل الأموال وخدمة الإيداعات بالهاتف المحمول والاستفسار عن الحساب، وطلب كروت الدفع المسبق أيضًا، وغيرها من الميزات الأخرى.