بالفيديو والصور.. تفاصيل مباحثات السراج في النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيليين، حيث جرى استقبال رسمي لدى وصوله إلى قصر رئاسة الجمهورية في العاصمة فيينا، قبل أن يعقد الرئيسان اجتماعًا ثنائيًّا.

وأشار بيان لحكومة الوفاق على «فيسوك» إلى أن السراج عرض «لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، كما عبر عن تقديره لدعم النمسا لحكومة الوفاق الوطني والمسار الديمقراطي، وحرصها على مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة».

مبادرة غسان سلامة

وأكد السراج أن «الوضع في ليبيا يتجه بصفة عامة نحو التحسن وأن حكومة الوفاق الوطني تدعم مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة التي تفضي إلى انتخابات تجرى في إطار دستوري سليم».

وشدد على أن «خيار الانتخابات الذي سبق أن طرحه العام 2017 يعد من وجهة نظره المَخرج الوحيد من الأزمة الراهنة».

من جانبه أكد الرئيس بيليين «دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، معربًا عن «حرص النمسا على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا وتفعيل اتفاقات التعاون معها، التي تشمل مجالات حيوية متعددة».

الهجرة غير الشرعية

وتطرق الاجتماع إلى قضية الهجرة غير الشرعية، حيث اتفق الرئيسان على ضرورة اعتماد معالجة شاملة للمشكلة بأبعادها المختلفة الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وأن لا يقتصر الحل على الجانب الأمني رغم أهميته.

وكان السراج أجرى في وقت سابق محادثات مع مستشار النمسا، سبستيان كورتس، شارك فيها عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة النمساوية، ووزير الخارجية محمد سيالة، والقائم بالأعمال جلال العاشي.

تدريب الكوادر الليبية

وتناولت المحادثات عددًا من ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنفط والمعادن والبناء والتشييد والصناعة، ودعم قطاع الكهرباء، وإمكانية تدريب الكوادر الليبية بمختلف التخصصات في النمسا، إضافة إلى تبادل الخبراء.

كما جرى بحث إمكانية الاستفادة من قدرات النمسا في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار المشترك في هذا المجال، حيث اتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم التي تشمل المجالات السابقة، من خلال آلية تضعها اللجان الفنية في البلدين.

عودة الشركات النمساوية

وطالب السراج، خلال الاجتماع، بعودة سريعة للبعثة الدبلوماسية النمساوية إلى العاصمة طرابلس، وعودة الشركات النمساوية للعمل من جديد في ليبيا، وتعهد الجانب النمساوي بالعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر اتفق الجانبان على أهمية التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتهريب والإتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توحيد الرؤية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون

وتحدث السراج إلى وسائل الاعلام، مقدمًا ملخصًا لنتائج مباحثاته مع كل من الرئيس والمستشار وما جرى التوصل إليه من اتفاق على تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين البلدين والسارية المفعول، وتلبية احتياجات ليبيا في قطاع الخدمات.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: «إننا نتطلع إلى شراكة حقيقية بين ليبيا والنمسا تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين».

وأوضح السراج أن «بلاده تمر بوضع استثنائي وتواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وتحتاج في هذا الظرف إلى دعم الأصدقاء، وإلى أن يتحقق الاستقرار وتستعيد البلاد عافيتها»، مؤكدًا أن «ليبيا تمتلك من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية ما يمكنها من تحقيق النهضة والمساهمة الإيجابية في الحفاظ على السلام والأمن بالمنطقة».

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة النمساوية في زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث تطورات الوضع في ليبيا والتعاون المشترك بين البلدين.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجري محادثات في فيينا مع رئيس ومستشار النمسا