افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في طبرق

افتتاح المدرسة الجديدة بحي الحدائق في طبرق. (بوابة الوسط)

افتتح المجلس التسييري لبلدية طبرق، صباح اليوم الإثنين، مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بحي الحدائق، أكبر أحياء المدينة، لتخفيف الضغط على المدارس الواقعة في نطاق الحي.

وقال مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، المهندس نصر شرح البال لـ«بوابة الوسط»، إن إنشاء المدرسة «جاء بعد مطالبات كثيرة من قبل أهالي حي الحدائق الذين طالبوا البلدية بإنشاء مدرسة لأبنائهم لبعد المدارس عن أماكن سكناهم فتم على الفور البحث عن قطعة أرض مناسبة وتعاقدنا مع شركة وطنية لبناء المدرسة».

وأضاف شرح البال أن المدرسة الجديدة تضم ثمانية فصول دراسية، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 600 ألف دينار، مشيرًا إلى أن أعمال الإنشاءات أُنجزت خلال 70 يومًا.

وقال مراقب التعليم بلدية طبرق، سالم جواد، في كلمة ألقاها لمناسبة افتتاح المدرسة: «إن المدرسة أطلقنا عليها اسم مدرسة حي الحدائق وستكون مخصصة للتعليم الأساسي، وستبدأ الدراسة بها في بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام».