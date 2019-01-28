خلال اجتماعهم مع مدير الأمن.. حكماء الأبيار يرفعون الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الجرائم

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 28 يناير 2019, 08:33 مساء
حكماء وأعيان وشيوخ الأبيار خلال اجتماعهم مع مدير الأمن. (الإنترنت)

أعلن حكماء ومشايخ وأعيان بلدية الأبيار، رفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الجرائم والخارجين عن القانون، خلال اجتماعهم مع مدير أمن الأبيار، العقيد عبدالعالي ماضي، الذي جرى خلاله بحث آخر التطورات والمستجدات الأمنية بالمدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الاجتماع تناول التطورات الأمنية وآخر المستجدات في المدينة، حيث أكد الحكماء رفع الغطاء الاجتماعي «عن كل شخص يثبت عليه بالأدلة أي نوع من أنواع الجرائم مثل القتل والتطرف أو الإتجار بالبشر أو المتاجرة بالمخدرات، وكل ما من شأنه تهديد السلم الاجتماعي».

وأوضح العمامي، أن الحكماء أعلنوا أيضًا رفضهم «أية مسميات خارج شرعية مؤسستي الجيش والشرطة، وكل مَن يتسبب في اختراق الأمن الاجتماعي وتعريض الحياة الاجتماعية إلى الترهيب والنهب والسطو المسلح والحرابة؛ كي تستقيم الحياة المدينة ويعم الأمن والأمان».

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