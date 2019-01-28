باشاغا يبحث الوضع الأمني مع نواب المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 08:00 مساء
وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا يستقبل أعضاء عن مجلس النواب بالمنطقة الشرقية

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية؛ لمناقشة الوضع الأمني والتطورات السياسية.

وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك» إلى أن اللقاء، الذي عُـقد بمقر الوزارة بطرابلس، استعرض آخر المستجدات عن الوضع السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تخص الجانب الأمني.

بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق والموقتة

ونهاية ديسمبر الماضي أذن وزير الداخلية المفوض، لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسميًّا مع نظرائهم في المنطقة الشرقية، لدعم الاستقرار الأمني، وإنجاح مبادرة توحيد الجهود الأمنية في أنحاء البلاد.

وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا يستقبل أعضاء عن مجلس النواب بالمنطقة الشرقية
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