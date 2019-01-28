معيتيق يبحث رأب الصدع داخل المجلس البلدي سرت

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي عميد وأعضاء المجلس البلدي سرت (إدارة التواصل والإعلام)

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا لرأب الصدع بين أعضاء المجلس البلدي سرت ودعم إعادة إعمار المدينة، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بالوزارة، وعميد بلدية سرت مختار خليفة فرج، وأعضاء المجلس البلدي.

واستعرض عميد البلدية، خلال الاجتماع، المشاكل والصعوبات التي تعوق سير عمل البلدية، التي أدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات، لافتًا إلى «بدء تعافي مدينة سرت بعودة الحياة فيها بشكل طبيعي»، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

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من جهته أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بـ«الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدية»، مؤكدًا «ضرورة تضافر الجهود لرأب الصدع بين أعضاء المجلس البلدي ليتسنى له تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب».

وطالب العميد وأعضاء المجلس البلدي بضرورة «أن يضعوا مصلحة البلدية فوق كل اعتبار، لقيامها بالمهام الموكلة لها وفق النظم واللوائح المنظمة لعمل البلديات، والعمل على معالجة المختنقات التي تعترضها».

وأكد المجتمعون استمرار المجلس الرئاسي في دعم البلدية لإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات التنموية، وفق البيان نفسه.

ونشبت للخلافات بين عميد البلدية وأربعة أعضاء من المجلس البلدي قاطعوا الاجتماعات منذ شهر أكتوبرالماضى، وهم: إبراهيم مليطان وأبوبكر الجلاب وخالد مصطفى بن حسين، وهنية سالم بوخريص.

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وفي 5 ديسمبر 2016 خسر تنظيم «داعش» مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو 2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة قوات «البنيان المرصوص» التي شكلها المجلس الرئاسي في 5 مايو 2016 لمحاربته وسيطرت عليها بالكامل.

وتسعى حكومة الوفاق إلى إزالة الألغام وتنفيذ برامج تنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة مرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج خدمية في المنطقة الجنوبية، وفق بيانات منفصلة للحكومة.

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي عميد وأعضاء المجلس البلدي سرت (إدارة التواصل والإعلام)