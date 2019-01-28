«صحة الوفاق» تحذر من استخدام حليب أطفال ملوث بميكروب «السالمونيلا بونا»

حذرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، من استخدام نوع من حليب الأطفال قالت إنه ملوث بميكروب «السالمونيلا بونا» جرى استيراده عن طريق إحدى الشركات الخاصة، وفق تصريح وزَّعه المكتب الإعلامي للوزارة على وسائل الإعلام.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، وداد أبوالنيران، إن «إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة طالبت بمنع استخدام حليب أطفال نوع (Modilac) ملوث بميكروب السالمونيلا بونا (Salmonella Poona)، تم استيراد شحنة منه عن طريق إحدى الشركات الخاصة».

وأضافت أبوالنيران أن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، عمر الطوير، حذر المخالفين لهذا التعميم «من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم التعليمات»، مشيرة إلى أن التعميم أكد ما جاء في «كتاب رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية بشأن التبليغ عن الحليب الملوث»، وأكدت أن «الشحنة لم يتم استيرادها عن طريق وزارة الصحة».

وأوضحت أن التعميم الصادر عن إدارة التفتيش، مساء اليوم، «موجه إلى كلٍ من المديرين العامين ورؤساء اللجان التسييرية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب مديري مكاتب التفتيش والمتابعة والصيدليات والمستشفيات والمصحات الخاصة».