باشاغا يستقبل وفدًا إيطاليًّا رفيع المستوى بوزارة الداخلية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 06:01 مساء
لقاء باشاغا مع الوفد الإيطالي. (وزارة الداخلية)

استقبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، وفدًا إيطاليًّا رفيع المستوى برئاسة مدير إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا استعرض مع الوفد الإيطالي «عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين».

وأكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلال اللقاء أن الوزارة «تتطلع إلى تعاون ودعم مباشر من الحكومة الإيطالية في مجالات تدريب وتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية التابعة للوزارة».

وأضافت وزارة الداخلية أن الوفد الإيطالي ثمن من جهته الجهود التي يقوم بها باشاغا في تطبيق الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

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