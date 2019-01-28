مؤسسة النفط تستهدف إنتاج 1.6 مليون برميل يوميًا بنهاية 2019

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الإثنين 28 يناير 2019, 05:27 مساء
منشأة نفطية تابعة لشركة رأس لانوف. (صورة من الشركة)

قال رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، إن المؤسسة الوطنية للنفط تستهدف إنتاج 1.6 مليون برميل يوميًا من النفط بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح بسيبسو، في مقابلة مع مؤسسة «إس آند بي جلوبال بلاتس» على هامش المنتدى السابع والثلاثين الذي أطلقه مركز التعاون الياباني للبترول، نشرت اليوم الإثنين، أن المؤسسة خصصت ميزانية لتحسين وتطوير قطاع النفط للوصول إلى مستوى ما قبل العام 2011 والمقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن عمليات التطوير والتحسين المخططة تستهدف المرحلة الأدنى من صناعة النفط والغاز وهي عمليات التكرير والتوزيع، مضيفًا أن ليبيا تنتج حاليًا نحو مليون برميل نفط يوميًا، لكنها تستهدف زيادة إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل هذا العام بعد تخطي التحديات التقنية والأمنية.

وأضاف: «نحاول تحقيق هذا لكن لدينا الكثير من المشكلات الأمنية التي تواجهنا»، وتابع «لدينا خطة للوصول إلى أكثر من مليوني برميل نفط يوميًا بحلول العام 2020».

لكنه أشار إلى وجود تحديات على الصعيد التقني، والحاجة إلى المزيد من الاستثمار لتحديث النظام القديم، كما أشار إلى تحديات أخرى على الصعيد الأمني.

كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله جدد التأكيد الأسبوع الماضي على استقلال المؤسسة ورغبتها في أن تظل على الحياد من كل الأطراف السياسية، وقال إن الجهود الرامية لتسييس عمل المؤسسة لا تصب في مصلحة المواطنيين.

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