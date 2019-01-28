«الإنتربول» يشرف على ورشة تدريبية لأمن السواحل وجهاز مكافحة الهجرة

الورشة التدريبية لأمن السواحل وجهاز مكافحة الهجرة. (وزارة الداخلية)

أُقيمت، صباح اليوم الاثنين، بفندق «المهاري» في العاصمة طرابلس ورشة تدريبية حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تحت إشراف مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني: «إن الورشة التدريبية تستهدف عددًا من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بواقع 20 منتسبًا من الجهتين».

وأضافت أن الورشة أُلقي خلالها عدد من ورقات العمل والعروض المرئية التي توضح عمل مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، الإنتربول، ومحاضرات حول الجرائم المرتبطة بعملية تهريب المهاجرين والفرق بين الإتجار بالشر وتهريب الأشخاص.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الورشة التدريبية ستستمر حتى يوم 30 يناير الجاري، وسيجري خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التدريبية، وتوزيع شهادات التكريم على المشاركين فيها من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.