«داخلية الوفاق» تعلن تفعيل منظومة البصمة العشرية للأجانب بالمنافذ الحدودية

أحد موظفي منوظمة البصمة العشرية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تفعيل منظومة البصمة العشرية الخاصة بالأجانب داخل فروع ومكاتب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تفعيل المنظومة جرى بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، ظهر اليوم الإثنين، ومديري فروع مصلحة الجوازات في طرابلس ومصراتة، ورئيس رقابة جوازات منفذ مطار معيتيقة الدولي، ومدير مكتب شؤون الاستخدام ومدير مكتب السيطرة والمعلومات ومدير مكتب طباعة البيانات بالمصلحة، وعدد من ضباط وضباط صف بالوزارة ومهندسين تابعين لمجمع الأبحاث التقنية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن منظومة البصمة العشرية «تحت إشراف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبتنفيذ الشركة اليابانية NEC»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».