«داخلية الوفاق» تعلن تفعيل منظومة البصمة العشرية للأجانب بالمنافذ الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 05:01 مساء
أحد موظفي منوظمة البصمة العشرية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تفعيل منظومة البصمة العشرية الخاصة بالأجانب داخل فروع ومكاتب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تفعيل المنظومة جرى بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، ظهر اليوم الإثنين، ومديري فروع مصلحة الجوازات في طرابلس ومصراتة، ورئيس رقابة جوازات منفذ مطار معيتيقة الدولي، ومدير مكتب شؤون الاستخدام ومدير مكتب السيطرة والمعلومات ومدير مكتب طباعة البيانات بالمصلحة، وعدد من ضباط وضباط صف بالوزارة ومهندسين تابعين لمجمع الأبحاث التقنية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن منظومة البصمة العشرية «تحت إشراف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبتنفيذ الشركة اليابانية NEC»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر