مجلس الدولة يطالب «الرئاسي» و«دفاع الوفاق» بحماية الحدود الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 03:40 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، بالالتزام بحماية السيادة الوطنية والمواطن والحدود والمنشآت الحيوية في كل من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لليبيا.

وأشار في خطاب رسمي إلى كل من المجلس الرئاسي ووزير الدفاع بحكومة الوفاق ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان ورئيس حرس المنشآت النفطية وآمري المناطق العسكرية التابعين لحكومة الوفاق، إلى ورود تقارير تفيد بوجود قوات للمعارضة التشادية والسودانية وجماعات إرهابية مثل «داعش» والقاعدة في جنوب البلاد.

نوه المشري إلى انتشار عصابات تهريب البشر وخطف وترويع المواطنين في جنوب البلاد، داعيًا إلى الالتزام بنص وروح الاتفاق السياسي في هذا الصدد.

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