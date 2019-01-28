«الرقابة الإدارية» تحذر من كارثة بيئية تهدد كورنيش طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 02:13 مساء
مشهد تسرب المياه تحت الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري. (الرقابة الإدارية)

حذّر رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن، اليوم الإثنين من وقوع كارثة بيئية تهدّد منطقة الكورنيش بالعاصمة طرابلس.

وأشار في تصريح لمكتب الشؤون الإعلامية إلى تسرت المياه تحت الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري.

واستند رئيس الرقابة الإدارية إلى التقرير الفني المصور الذي أعدته شركة الإنشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات، منوهًا إلى أن الاطلاع على التقرير أظهر حجم الكارثة التي ستلحق بالمنطقة القريبة من الكورنيش في حال استمرار تغلغل مياه البحر تحتها وعدم التدخل العاجل .

وشدد نصر حسن على ضرورة «إيلاء هذا الموضوع بالغ الأهمية من كافة الجهات ذات العلاقة، وأن تتحمل المسؤولية لدراسة هذه المشكلة، ووضع الحلول لها في القريب العاجل».

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