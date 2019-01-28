«التحدي» تضخ 1684 طنًا من غاز الطهي في خزانات مستودع رأس المنقار

غادرت ناقلة الغاز «التحدي» منصة الرصيف النفطي بنغازي صباح اليوم الإثنين، بعد أن انتهت من عمليات ضخ وتفريغ 3018 مترًا مربعًا من غاز الطهي (1684.04طن متري) في خزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط إن ناقلة الغاز «التحدي» كانت شرعت في عمليات الضخ أمس الأحد، وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية التي تستكملها إدارة تشغيل منطقة بنغازي.

من ناحية أخرى أعلنت الشركة مسحوبات محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع بالمنطقة الجنوبية لليوم الإثنين، وطالبت المواطنين بالتبليغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص.

