وزير الداخلية المفوض يطمئن المحامين

وزير الداخلية ونقيب محامي طرابلس خلال لقاء اليوم. (وزارة الداخلية)

طمأن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، نقيب محامي طرابلس وأعضاء النقابة بأن وزارة الداخلية ستقف معهم في حلحلة عديد المشاكل التي يواجهها المحامون والقضاة والمختصون بحقوق الإنسان.

وشدد وزير الداخلية، خلال زيارة إلى نقابة محامي طرابلس صباح اليوم الإثنين بطرابلس، على ضرورة الاهتمام بشريحة المحامين ورجال القضاء، لما لهذه المهنة من احترام وتقدير في إرساء دعائم الحق والقانون داخل ربوع البلاد.

واستعرض نقيب وأعضاء النقابة عددًا من المواضيع المهمة التي تمس مجالات القانون والقضاء وحقوق الإنسان.

وفي اجتماع عقده الوزير مع نقيب وأعضاء نقابة المحامين، أشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان من خلال مكتب حقوق الإنسان الذي تم استحداثه أخيرًا ضمن إدارات ومكاتب وأقسام وزارة الداخلية.