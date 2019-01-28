العثور على جثث 4 مهاجرين غير شرعيين في سرت

محاولة إنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مكتب الهجرة غير الشرعية بسرت أن الفريق المكلف بالبحث عن الجثث عثر على أربع جثث متحللة لمهاجرين غير شرعيين يوم الأحد على شاطئ البحر.

وأكد مدير المكتب، الرائد نصر غيث، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن فريق جمعية الهلال الأحمر بسرت، وجهاز مكافحة الهجرة سلما الجثث إلى مستشفى ابن سينا لحفظها في ثلاجة حفظ الموتى، لتنقل حسب تعليمات وكيل النيابة العامة إلى مصراتة.

وفي الثامن من يناير الجاري، انتشل فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر بمدينة سرت خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين عثر عليها على شاطئ البحر بمناطق هراوة و30 و40 (شرقي المدينة).