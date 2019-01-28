«الحكم المحلي» تستدعي عميد وأعضاء بلدي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 28 يناير 2019, 12:26 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني.(بوابة الوسط)

وجهت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق دعوة استدعاء عاجل لعميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء المجلس البلدي للاجتماع بمكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

وقال مصدر بوزارة الحكم المحلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مدير إدارة البلديات بالوزارة صلاح فطح طلب العميد والأعضاء لبحث حلول للخلافات بين عميد البلدية وأربعة أعضاء من المجلس البلدي قاطعوا الاجتماعات منذ شهر أكتوبرالماضى.

والأعضاء المقاطعون هم إبراهيم مليطان وأبوبكر الجلاب وخالد مصطفى بن حسين، وهنية سالم بوخريص.

وأوضح المصدر أن الهدف من الاستدعاء التوصل إلى حل مع المقاطعين، أو تكليف أعضاء آخرين يحلون محل المقاطعين، أو حجب الثقة عن عميد البلدية حسب اللائحة.

وقدم المقاطعون أوراقًا وتقارير للوزارة تطالب بالتحقيق مع عميد البلدية فى بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر