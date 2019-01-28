«الحكم المحلي» تستدعي عميد وأعضاء بلدي سرت

عميد بلدية سرت مختار المعداني.(بوابة الوسط)

وجهت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق دعوة استدعاء عاجل لعميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء المجلس البلدي للاجتماع بمكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

وقال مصدر بوزارة الحكم المحلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مدير إدارة البلديات بالوزارة صلاح فطح طلب العميد والأعضاء لبحث حلول للخلافات بين عميد البلدية وأربعة أعضاء من المجلس البلدي قاطعوا الاجتماعات منذ شهر أكتوبرالماضى.

والأعضاء المقاطعون هم إبراهيم مليطان وأبوبكر الجلاب وخالد مصطفى بن حسين، وهنية سالم بوخريص.

وأوضح المصدر أن الهدف من الاستدعاء التوصل إلى حل مع المقاطعين، أو تكليف أعضاء آخرين يحلون محل المقاطعين، أو حجب الثقة عن عميد البلدية حسب اللائحة.

وقدم المقاطعون أوراقًا وتقارير للوزارة تطالب بالتحقيق مع عميد البلدية فى بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية.

