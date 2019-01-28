حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (28 يناير)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 11:23 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال غرب البلاد بداية من هذه الليلة ويوم غد بامتداد منخفض جوى متمركز بجنوب غرب أوروبا مصحوب برياح نشطة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة اليوم إلى هطول أمطار محتملة وتكون متوسطة إلى جيدة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة حيث لا تتجاوز 15 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وتشمل التقلبات غدًا مناطق الشمال الشرقى، بينما يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا على أغلب مناطق الجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية، حسب النشرة.

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