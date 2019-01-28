رئيس«الرقابة الإدارية» يتوعد معرقلي عمل شركات الخدمات العامة

رئيس الرقابة الإدارية خلال ترؤسه الاجتماع. (وال)

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نصر حسن، أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد من يعمل على عرقلة عمل شركات الخدمات العامة التي تسعى جاهدة رغم مشاكلها ومتطلباتها إلى إبراز الجانب الجمالي لمدينة طرابلس وكل المدن الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة يوم أمس ضم كلاً من وزير الحكم المحلي المفوض، ومندوب عن المجلس الرئاسي، ومندوب عن المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الحكم المحلي، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

ودعا رئيس الهيئة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجة مشكلة تكدس القمامة بوجه السرعة، خاصة في ظل تكدسها في طرابلس وغيرها من المدن رغم وجود ميزانيات تصرف لهذا الغرض والتي بلغت 400 مليون دينار سنويًا. وشدد رئيس الهيئة على أن تكون سنة 2019 سنة خير وعمل وتفانٍ بين كل المخلصين لإخلاء مدننا من كل مظاهر التخلف.