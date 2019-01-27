مركز طبرق الطبي يشكو من قيود ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 27 يناير 2019, 11:22 مساء
مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي يحمل كيس دم داخل قسم المختبرات. (بوابة الوسط)

اشتكى مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، من القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة وهية الرقابة الإدارية التي تعرقل توفير الإمكانيات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية بالمركز، مشيرا إلى أن المركز يعاني من نقص شديد في الإمكانيات وكذلك أكياس الدم.

وقال الجالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن قسم المختبرات بالمركز «يعاني نقصا شديدا في الإمكانات ومنها أكياس الدم نظرا لعدم دعم جهاز الإمداد الطبي بأكياس الدم والأدوات الطبية والمستلزمات وغيرها ما يستدعي إدارة المركز لشراءها من الباب الثاني للميزانية الخاصة به وهذا الأمر اعتبره مسؤولي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية مخالفا للقانون».

وأضاف الجالي أن «كيس الدم الواحد يباع بقرابة 35 إلى 40 دينار فارغا بدون مكمالاته وبعد شراء هذه المكملات نقوم بتعبئته بالدم ليكون جاهز لإعطاءه للمريض يكون قد وصل إلى 60 أو 65 دينار وهو أمر مكلف جدا» مبينا أن «المركز يتكلف شهريا قرابة 70 ألف دينار إذ ما قلنا أننا نستخدم 1200 كيس دم شهريا على أقل تقدير».

وأشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي في العهد السابق وفي بداية ثورة 17 فبراير كان يمد المركز وأقسامه بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والمعدات والأجهزة وغيرها وتكون ميزانية المركز للباب الثاني والثالث للتطوير والتحسين ومزايا للعناصر الطبية والطبية المساعدة المتفوقين لكن منذ العام 2013 تناقص الإمداد حتى إنتهى في عام 2014».

وذكر مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي أن «الكمية الشهرية التي تأتي للمركز تكفي لأيام قليلة نظرا لزيادة عدد المترديين على المركز وأقسامه» والذي يضم نحو 500 سرير ويخدم المنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى المرج غربا حتى الجغبوب جنوبا.

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