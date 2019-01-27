بلدية إسبيعة تناشد متضرري اشتباكات جنوب طرابلس إبلاغ مركز الشرطة

بلدية إسبيعة جنوب طرابلس. (الإنترنت)

ناشدت بلدية إسبيعة كافة المواطنين، الذين تضررت ودُمِّرت منازلهم جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، ضرورة إبلاغ مركز الشرطة في المنطقة والتواصل مع البلدية.

وقالت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، «على المواطنين المتضررين بإصابات بليغة بمنازلهم وممتلكاتهم نتيجة أحداث جنوب طرابلس، التي طالت بلدية اسبيعة ضرورة الإسراع بفتح محضر بمركز شرطة اسبيعة كل فيما يخصه للحصول على إفادة لإثبات الحالة، وإحضار صورة من الإفادة إلى المجلس البلدي».

ووقَّع أعيان طرابلس وترهونة، الثلاثاء الماضي، على اتفاق وقف إطلاق النار جنوب العاصمة، التي شهدت ضواحيها اشتباكات عنيفة بين «قوة حماية طرابلس» من جهة و«اللواء السابع مشاة» من ترهونة.

وجرى توقيع الاتفاق برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الذي قاد جهود الوساطة بين أعيان طرابلس ومشايخ وأعيان ترهونة بعد خرق الهدنة الموقَّعة في سبتمبر 2018 بين الطرفين، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.