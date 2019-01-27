«تعليم الوفاق»: ديوان المحاسبة أفرج عن منحة الربع الرابع للطلبة الموفدين بالخارج

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون التعليم العام، عادل جمعة. (الإنترنت)

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، أن ديوان المحاسبة أفرج اليوم الأحد، عن مِنح الربع الرابع للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استكمال أعمال المراجعة للربع، وإحالته إلى وزارة المالية؛ لاستكمال باقي الإجراءات، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على«فيسبوك».

ونقلت صفحة وزارة التعليم عن جمعة قوله: «إن الوزارة ستعقد لقاءً موسعًا مع الديوان لمناقشة بعض البنود الأخرى مثل الرسوم الدراسية ورسوم الأبناء من أجل معالجتها في أقرب وقت ممكن».

وطمأن جمعة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بأن المفوض بوزارة التعليم «أعطى تعليماته لإدارتي الملحقيات وشؤون الموفدين والشؤون الإدارية والمالية للعمل بشكل عاجل في التجهيز لمِنح الربع الأول من العام الحالي».

وتقدَّم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بالشكر لرئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة، عبدالباسط الجبوع، على تعاونه الإيجابي مع الوزارة فيما يخص ملف البعثاث الدراسية.