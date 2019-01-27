«صحة الوفاق» تطالب بالتوقف عن استخدام صنفين من الدواء

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، المواطنين بالتوقف عن استخدام صنفين من الدواء ومراجعة الأطباء المختصين لوصف بديلين عنهما بعد ورود تحذيرات من وزارة الصحة الإماراتية تقضي بسحب الصنفين من الأسواق العالمية.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، وداد أبوالنيران، في تصريح وزعته على وسائل الإعلام: «إن إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية طالبت بالتوقف عن استخدام صنفين من الدواء تنتجهما شركة (جلفار) بعد ورود تحذيرات من وزارة الصحة الإماراتية تقضي بسحب الصنفين من الأسواق العالمية».

وأوضحت أنه «وبحسب التعميم الأول الصادر عن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج فإن وزارة الصحة الإماراتية طالبت بسحب عقار الأسبرين (Aspirin enteric coated tablet 81 mg) لعدم تطابقه مع ضوابط مجلس التعاون الخليجي الخاصة بثباتية المستحضر».

وأضافت أن «تعميم الصيدلة الثاني حمل تحذيرًا من وزارة الصحة الإماراتية بوجود تلوث في صنف مضمضة نوع (Zordyl peppermint mouth wash)، وصدور قرار من هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحبه من الأسواق العالمية».