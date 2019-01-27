الزوي: أوضاع سبها في تحسن مستمر والجيش سيطر على مواقع استراتيجية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 27 يناير 2019, 09:26 مساء
سيارات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سبها. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، اليوم الأحد، أن أوضاع سبها «في تحسن مستمر» وأن «القوات المسلحة سيطرت على عديد المواقع الاستراتيجية ودخلت الأحياء السكنية وتنتشر في كافة أنحاء المدينة».

وقال الزوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية دخول القوات المسلحة المدينة «كانت سلسلة وبالتعاون مع كافة القبائل التي رحبت بوجود الجيش لضبط وحفظ الأمن بعد أن كانت المدينة تعاني فوضى عارمة وانعدامًا للأمن والأمان وفوضى انتشار السلاح وعمليات الخطف والسطو والحرابة وتواجد قوات خارجية غير ليبية عبثت بأمن المدينة والجنوب الغربي بصفة عامة».

وأضاف الزوي، أن القوات المسلحة «تسعى إلى السيطرة على بوابة الـ 17 التي تبعد نحو (17 كلم) جنوب المدينة وتعتبر نقطة نزاع، وغالبًا ما يتعرض المارة والمسافرون عبرها إلى عمليات ابتزاز»، مشيرًا إلى أن مطار سبها الدولي والمطار العسكري وما حولهما «تحت سيطرة القوات المسلحة، بالإضافة إلى القلعة والثانوية الفنية».

وأشار الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إلى أن «رجال الأمن عادوا إلى مقر مديرية أمن سبها، والأجهزة الأمنية باتت تعمل بشكل تدريجي شيئًا فشيئًا بالتعاون مع قوات الجيش».

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