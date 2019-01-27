لجنة الاستثمار في بلدية بني وليد تبحث تطوير مجمع الصناعات الصوفية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 27 يناير 2019, 08:27 مساء
اجتماع لجنة الاستثمار ببلدية بني وليد مع إدارة مجمع الصناعات الصوفية. (المجلس البلدي بني وليد)

عقدت لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بني وليد، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع إدارة مجمع الصناعات الصوفية بالمدينة لمتابعة سير العمل بالمجمع وسبل تطويره مستقبلاً بعد ضمه مؤخرًا إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال المجلس البلدي بني وليد عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللجنة بحثت مع إدارة المجمع «حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المجمع الصناعي ودور البلدية في الارتقاء بالمجمع وكيفية تطويره، وسبل الارتقاء به والمساعدة في الوصول إلى إنتاجية كاملة للمجمع خلال هذا العام».

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم (1376) لسنة 2017، الذي أقر بموجبه نقل تبعية مجمع بني وليد للصناعات الصوفية إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي نهاية العام الماضي 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب 2018 بقائمة الأعوام الأكثر دفئًا