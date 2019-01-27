لجنة الاستثمار في بلدية بني وليد تبحث تطوير مجمع الصناعات الصوفية

اجتماع لجنة الاستثمار ببلدية بني وليد مع إدارة مجمع الصناعات الصوفية. (المجلس البلدي بني وليد)

عقدت لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بني وليد، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع إدارة مجمع الصناعات الصوفية بالمدينة لمتابعة سير العمل بالمجمع وسبل تطويره مستقبلاً بعد ضمه مؤخرًا إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال المجلس البلدي بني وليد عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللجنة بحثت مع إدارة المجمع «حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المجمع الصناعي ودور البلدية في الارتقاء بالمجمع وكيفية تطويره، وسبل الارتقاء به والمساعدة في الوصول إلى إنتاجية كاملة للمجمع خلال هذا العام».

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم (1376) لسنة 2017، الذي أقر بموجبه نقل تبعية مجمع بني وليد للصناعات الصوفية إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي نهاية العام الماضي 2018.